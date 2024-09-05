Автомобиль получил белые штампованные диски диаметром 20 дюймов и белую крышу. В оснащение входят боковой запирающийся кофр, лестница, поперечины на крыше и шины повышенной проходимости. На полу салона и багажника уложены практичные резиновые коврики.

Компания Land Rover представила ограниченную серию пятидверного Defender 110 под названием Beach Break, выполненного в ярком цвете Tasman Blue.

Этот автомобиль получил стильные белые 20-дюймовые диски и белую крышу. В его комплектацию входят боковой кофр с замком, лестница, поперечины на крыше и шины для серьезных off-road приключений. Практичные резиновые коврики также укрывают пол в салоне и багажном отделении.

Дефендер оборудован цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюйма, основным экраном на 11,4 дюйма и высококачественной аудиосистемой Meridian. На пятой двери размещен специальный шильдик Beach Break 1/20, что подтверждает эксклюзивность данной модели – всего будет выпущено 20 автомобилей.

Внедорожник оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем Ingenium с турбонаддувом мощностью 300 л.с. и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Он способен разгоняться до 96 км/ч всего за семь секунд, а его максимальная скорость достигает 192 км/ч.

Стоимость нового Defender 110 Beach Break составляет 71 700 долларов.

Эта ограниченная серия Defender 110 Beach Break не только выделяется своим ярким дизайном, но и предлагает владельцам уникальные возможности для приключений. Высокий клиренс и мощные шины гарантируют отличную проходимость по самым сложным маршрутам, от песчаных пляжей до каменистых троп.

Интерьер автомобиля сочетает в себе функциональность и стиль. Система мультимедиа с большим дисплеем и качественным звуком обеспечивает комфорт во время длительных поездок.