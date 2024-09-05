Компания SAIC официально объявила некоторые параметры и опубликовала изображения новинки.

На автосалоне в Чэнду прошло представление нового поколения автомобиля MG5. Компания SAIC поделилась некоторыми техническими характеристиками и опубликовала изображения новинки.

MG5 имеет облик фастбэка. Длина колесной базы составляет 2680 мм, а ширина кузова — 1842 мм. Внутреннее пространство авто укомплектовано двумя экранами с диагональю 12,3 дюйма, которые функционируют под управлением интеллектуальной системы Zebra Venus.

Среди ожидаемых функций — навигация, умный помощник, облачные сервисы для онлайн-развлечений, а также система с панорамным изображением в высоком разрешении с углом обзора 540° и встроенный видеорегистратор.

Автомобиль оснащен новым двигателем MEGA Tech объемом 1,5 литра, который развивает максимальную мощность 181 л.с. и крутящий момент 285 Н·м. Двигатель paired с 7-ступенчатой трансмиссией MEGA Tech с двойным сцеплением мокрого типа, обеспечивающей эффективность в 97%. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 6,9 секунды.

Кроме того, новый MG5 2025 предлагает комплекс современных систем безопасности, включая мультимедийный интерфейс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, позволяя водителям оставаться на связи и удобно управлять навигацией. Также доступны функции адаптивного круиз-контроля и системы предупреждения о выезде из полосы, что значительно повышает уровень комфорта и безопасности во время поездок.

Экстерьер автомобиля отличается агрессивными линиями и современными пропорциями, а передняя часть украшена стильной решеткой радиатора, изящными светодиодными фарами и выразительными боковыми вентиляционными отверстиями. Особое внимание уделено аэродинамике, что способствует не только улучшению стабильности на дороге, но и снижению расхода топлива.

Новый MG5 также обещает величественное внутреннее убранство, где использованы качественные материалы и продуманная компоновка. Места для пассажиров достаточно как спереди, так и сзади, что делает поездки комфортными как для водителя, так и для пассажиров.

Предполагается, что автомобиль появится на международных рынках в ближайшее время, что позволит ему конкурировать с другими представителями сегмента компактных кроссоверов и седанов.