Третье поколение Mercedes-Benz GLS недавно отпраздновало свою пятую годовщину, и это обычно означает, что новая модель появится через год или два. Однако текущий кроссовер задерживается немного дольше обычного, и это означает, что он получит второй фейслифтинг.

Новый Mercedes-Benz GLS-класс, который недавно отметил пятилетие своего третьего поколения, вскоре получит обновление. Ожидалось, что новая модель появится в течение года или двух, однако нынешний кроссовер задерживается, что предполагает второй фейслифтинг.

Обновленный Mercedes GLS был замечен в ходе тестирования на европейских трассах. Этот внедорожник получил новую переднюю часть и переработанные задние фонари. Хотя камуфляж скрывает детали, понятно, что обновления будут незначительными. Внешний вид модели отличается новой решеткой радиатора и временными фарами с выраженными линиями. Задние фонари тоже изменились и имеют новый графический стиль, аналогичный использованию в E-Class. Изменился и дизайн выхлопной системы с обновленным бампером.

Интерьер автомобиля лишь частично доступен для обзора, но уже известен большой экран, прикрытый черной тканью. Ожидается также новая приборная панель и модернизированные элементы управления.

Информации о возможных изменениях в двигателе пока нет, но текущий GLS располагает 3,0-литровым рядным шестицилиндровым вариантом с двумя турбинами, который развивает 375 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Кроме того, предлагаются двигатели V8 объемом 4,0 литра мощностью 510, 550 и 603 л.с.

Также стоит отметить, что Mercedes-Benz активно работает над улучшением технологической компоненты модели. В обновленном GLS планируется внедрение более совершенной мультимедийной системы MBUX с расширенными функциями, включая улучшенный голосовой интерфейс и адаптивный контроль за состоянием системы.

Безопасность остается приоритетом для Mercedes-Benz, и ожидается, что обновленный GLS получит новые функции помощи водителю. В числе предполагаемых улучшений - усовершенствованный адаптивный круиз-контроль и система автоматического удержания в полосе, которые помогут повысить общий уровень безопасности как на трассе, так и в городских условиях.

Что касается коммерческого запуска, то, несмотря на ожидания, точная дата премьеры и начала продаж еще не объявлена. Вероятно, новое поколение будет представлено на одном из крупных автосалонов в Европе, что позволит привлечь внимание к обновленному GLS и продемонстрировать его возможности широкой аудитории.