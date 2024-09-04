Vanquish оснащен 5,2-литровым двигателем V12 с двумя турбинами, выдающим 824 л.с. и 1000 Нм крутящего момента.

Aston Martin анонсировала новый Vanquish, утверждая, что он предлагает «уникальное сочетание изысканной роскоши, суперкарной производительности и безупречной управляемости». Планируется выпуск менее 1000 автомобилей в год.

Этот новый флагман марки, названный «самым мощным за 111 лет», оборудован 5,2-литровым V12 с двумя турбинами, который развивает 824 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Мощность передается на задние колеса через восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию с электронным дифференциалом. Автомобиль разгоняется с 0 до 96 км/ч за 3,2 секунды и достигает максимальной скорости 344 км/ч, что является рекордом для серийных моделей Aston Martin.

Vanquish также имеет более прочные стабилизаторы и обновленную электронику, которая управляет устойчивостью на дороге. Его аэродинамический кузов из углеродного волокна дополнен 21-дюймовыми колесами и эксклюзивными шинами Pirelli P Zero. Внутри – современная цифровая панель и продвинутая аудиосистема Bowers & Wilkins. Цены на Vanquish пока не озвучены, а первые поставки ожидаются в конце года.

Новый Aston Martin Vanquish не только впечатляет своей мощностью и производительностью, но и привлекает внимание к высшему качеству материалов и уровню комфорта, который предлагает. Эксклюзивные отделки и возможность индивидуализации позволяют каждому владельцу создать уникальный автомобиль, который будет отражать его личный стиль. Салон выполнен в лучших традициях бренда, с использованием кожи, дерева и углеродного волокна, что создает атмосферу премиума и уюта.

С точки зрения технологий, Vanquish оснащен самыми современными системами помощи водителю и активной безопасности, что делает поездки не только захватывающими, но и безопасными. Интуитивно понятная информационно-развлекательная система удобна в использовании и обеспечивает доступ к широкому спектру функций, включая навигацию и связь с мобильными устройствами.

Этот новый флагман также олицетворяет философию Aston Martin о создании автомобилей, которые соединяют производительность и стиль. Каждая деталь, от аэродинамического дизайна до настроек подвески, была тщательно продумана для достижения максимальной эффективности и удовольствия от вождения. Vanquish готов установить новые стандарты в сегменте суперкаров.