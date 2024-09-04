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Завод по выпуску «Байкалов» запустят до конца 2025 года, он будет производить до 20 самолетов в год
Завод начали строить в январе этого года. Возведен строительный городок, территория расчищена от зеленых насаждений и мусора, частично разработан грунт для фундамента объектов. Общая площадь зданий и сооружений составит почти 10,4 тыс. кв. м.

В Комсомольске-на-Амуре начнется производство самолетов «Байкал», которое должно стартовать до конца 2025 года, как сообщил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Хабаровского края Алексей Абросимов на Восточном экономическом форуме.

На заводе, расположенном в зоне опережающего развития рядом с аэродромом «Дземги», будет построено новое здание и необходимая инфраструктура для сборки. Завершение всех работ планируется до конца 2025 года.

Строительство завода началось в январе текущего года. Уже построен строительный городок, очищена площадка, и частично выполнены работы по основанию зданий. Общая площадь строений составит почти 10,4 тыс. кв. м, и будет создано 80 новых рабочих мест.

Компания «Байкал инжиниринг» разрабатывает легкомоторный самолет, который заменит устаревшие «кукурузники». «Байкал» сможет нести полезную нагрузку до 2 тонн и иметь дальность полета до 1,5 тыс. км при крейсерской скорости 300 км/ч.

С запуском производства самолета «Байкал» Комсомольск-на-Амуре получает новое дыхание в авиационной отрасли. Планируемое производство до 20 самолетов в год позволяет не только модернизировать парк легкомоторной авиации, но и создать дополнительные рабочие места в регионе. Новые рабочие места, как ожидается, привлекут специалистов с опытом работы в авиации и смежных отраслях.

Современные технологии, применяемые при создании «Байкала», обеспечат высокие эксплуатационные характеристики и надежность воздушного судна. На этапе разработки компании акцентируется внимание на экологичности и экономичности нового самолета. Это особенно важно в свете глобальных трендов на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Кроме того, предполагается, что «Байкал» откроет новые возможности для доставки грузов в труднодоступные районы, что сделает его очень востребованным среди фермеров и предприятий, работающих в удаленных регионах. Стратегическая инициатива по возрождению легкомоторной авиации в России поможет укрепить отечественное производство и повысить конкурентоспособность на международной арене.

#рабочие места #инфраструктура #байкал #экологичность #авиационная промышленность #комсомольск-на-амуре #восточный экономический форум #легкомоторная авиация #производство самолетов #развитие регионов
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