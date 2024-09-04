Аналитик Rekt Capital увязал будущую динамику биткоина с циклами халвинга и предположил, что BTC имеет тенденцию выходить из консолидации через 150-160 дней после халвинга.

Эксперты делают прогнозы о возможном росте биткоина к концу сентября. В данный момент криптовалютный рынок находится под давлением медвежьих настроений, и многие криптовалюты демонстрируют спад. Аналитики предполагают, что биткоин (BTC) может выйти из своего шестимесячного бокового диапазона с середины сентября до первых дней октября.

Аналитик Rekt Capital связал возможные изменения в динамике биткоина с циклами халвинга, отмечая, что BTC, как правило, покидает консолидацию спустя 150-160 дней после халвинга. В 2020 году биткойну понадобилось 161 день для того, чтобы начать рост, приведший к рекорду в $69 000 в 2021 году. Если этот сценарий будет реализован и сейчас, то к концу сентября мы можем стать свидетелями значительного прорыва.

Тем не менее, некоторые эксперты указывают на другую модель, которая предвещает задержку роста, а также напоминают о сентябрьском "эффекте", когда этот месяц часто оказывается убыточным для биткоина. С 2013 года сентябрь фиксировал худшие средние показатели доходности биткоина.

2024 год стал исключительным для главной криптовалюты, так как перед халвингом в марте биткоин достиг нового исторического максимума в $73 800. Тем не менее правила халвинга могут все еще спровоцировать рост в ближайшие недели.