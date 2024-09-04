Финансовые организации из КНР перестраховываются, опасаясь возможных вторичных ограничений. Банки всё чаще придерживаются принципов «нулевого доверия».

По информации, представленной «Известиями», эта проблема начала нарастать с середины июля, когда китайские банки стали более осторожными в своих действиях, придерживаясь принципов «нулевого доверия».

Генеральный директор компании «Первая Группа» Алексей Порошин отметил, что импортеры теперь должны оформлять документы через третьи стороны, чтобы избежать ассоциации с Россией. Коммерческий директор «Импая Рус» Алексей Разумовский подтвердил, что наличие любых русских имен или символов в документах может привести к остановке платежа.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский добавил, что если у китайских банков возникает подозрение, они могут запросить дополнительные сведения. В случае если связи с российскими компаниями не будет подтверждено, перевод проходит без задержек. Однако при транзакциях через российские компании платеж может быть отклонен в силу страха перед санкциями, что приводит к задержкам до 40 дней.

Эта ситуация подчеркивает растущую настороженность китайских финансовых учреждений в отношении международных переводов, особенно тех, которые связаны с Россией. Финансовые учреждения начинают активно внедрять стратегию «нулевого доверия», что означает, что они тщательно проверяют каждую транзакцию в поисках потенциальных рисков.

По словам Алексея Порошина, ситуация требует от импортеров дополнительных затрат на оформление документов и услуги третьих сторон, что неизбежно увеличивает стоимость ведения бизнеса. Кроме того, это может привести к нестабильности в поставках и задержкам.