Автомобиль был создан отделом персонализации Mulliner и вдохновлен гигантской пандой.

На автомобильной выставке в Чэнду 2024 года Bentley представила новую модель Continental GT Limited Edition. Этот автомобиль был создан специализированным подразделением Mulliner и вдохновлен образом гигантской панды.

Специфика этой модели заключается в уникальном зеленом окрасе, который напоминает оттенки бамбука. Внутреннее убранство автомобиля украшено изображениями пяти маленьких панд: одна из них расположена на передней панели, а остальные четыре – на подголовниках кресел.

Bentley Continental GT Limited Edition оснащен двигателем V8 объёмом 4,0 литра, выдающим мощность 550 лошадиных сил и крутящий момент в 770 Нм. Система трансмиссии включает 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод.

Кроме того, Bentley уделила особое внимание деталям, которые подчеркивают уникальность этого издания. Интерьер автомобиля выполнен с использованием высококачественных материалов, таких как кожа премиум-класса и натуральное дерево. Каждая деталь тщательно проработана мастерами Mulliner, чтобы обеспечить не только эстетическое наслаждение, но и максимальный комфорт водителя и пассажиров.

Ограниченный объем производства гарантирует, что этот автомобиль останется эксклюзивным предложением на рынке.

Информация о цене модели в настоящее время отсутствует.