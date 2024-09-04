До 8 сентября посетить вагон и составить собственное представление о том, какими будут отечественные высокоскоростные поезда, могут все желающие. Вход на выставку бесплатный.

В Москве, на Манежной площади, в рамках выставки «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030» был представлен полноразмерный макет вагонов нового российского высокоскоростного поезда «Белый кречет».

Все желающие могут посетить выставку до 8 сентября, где также будет возможность оценить будущее отечественных высокоскоростных составов. «Уральские локомотивы» занимаются производством данных поездов и информируют, что вход на выставку свободный.

Разработка вагона движется в строгое соответствии с графиком. В первом квартале 2026 года планируется утверждение конструкторской документации и начало производства первого образца. В этом процессе активно участвуют более ста российских предприятий, что гарантирует высокий уровень локализации.

Поезд будет включать восемь или шестнадцать вагонов с четырьмя классами обслуживания, включая вагон-бистро. Максимальная скорость составит 400 км/ч, а для коммерческих перевозок — 360 км/ч. Ожидается, что первый поезд будет готов в 2028 году, когда будет запущен маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом с временем в пути 2 часа 15 минут.