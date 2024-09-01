Периодически криптобиржа добавляет новые токены на свою площадку и обычно это положительно влияет на стоимость цифровых активов. Рост цены связывают с тем, что у Binance огромная база пользователей (более 200 млн), которые получают доступ к монетам.

Криптовалютная платформа Binance анонсировала добавление 11 новых торговых пар, включая TON/USDC, ALGO/USDC, APT/USDC, DOGS/USDC, ARKM/USDC, BLUR/USDC, JUP/USDC, ONT/USDC, RARE/USDC, REZ/USDC и TNSR/USDC.

Регулярно обновляя список токенов, Binance помогает увеличить стоимость цифровых активов. Это поясняется тем, что на бирже зарегистрировано более 200 миллионов пользователей, которые получили возможность торговать новыми монетами.

Примером служит резкий рост цены токена Tranchess (CHESS), который подорожал на 41% сразу после появления на площадке. Подобный успех продемонстрировала и мемная монета DOGS на базе блокчейна TON.

Тем не менее, криптовалюты редко удерживают такой импульс на длительный срок. За последний день цена DOGS упала на 9,13%, составив $0,001296, а объем торгов сократился на 43% до $670 миллионов, что указывает на уменьшение интереса со стороны инвесторов.

Цена TON снизилась на 2,47% до $5,43, тогда как ARKM и BLUR потеряли в стоимости 5,6% и 3,7% соответственно. В противовес этому, APT и ALGO получили 4% и 0,7% роста за 24 часа.

Более того, новые торговые пары открывают дополнительные возможности для пользователей Binance, позволяя им расширять свои портфели и использовать стратегические подходы в трейдинге. Особенно стоит отметить активность пользователей, которые с нетерпением реагируют на каждое обновление биржи и стремятся находить потенциальные проекты для инвестирования. Это создает динамичную атмосферу, в которой новички и профессионалы могут обмениваться мнениями и накапливать знания о криптовалютах.

В то же время, аналитики рекомендуют инвесторам быть осторожными, оценивая риск волатильности в криптовалютном пространстве. Несмотря на краткосрочные тенденции, такие как резкий рост CHESS и DOGS, важно осознавать, что рынок может быть непредсказуем. Инвесторы должны внимательно следить за новостями и изменениями, которые могут повлиять на стоимость активов.

Дополнительные пары с USDC также подчеркивают тенденцию к использованию стейблкоинов для торговли, что может способствовать большему принятию криптовалют среди более широкой общественности. Это сочетание стабильности и новизны может привлекать новых участников, повышая ликвидность и разнообразие торговых стратегий на платформе.