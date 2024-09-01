Автомобиль предлагается сразу со скидкой в 6367 местных рублей — это примерно 175 тыс. рублей российских. Машина предлагается в трех исполнениях — Pro, Ultra и Max. Стоимость, соответственно, 2,97 млн, 3,23 и 3,43 млн российских рублей.

С учетом скидки, которая составляет 175 тысяч рублей, стоимость автомобиля сокращается на 6367 местных рублей. Официальная презентация модели Volkswagen ID. UNYX состоялась в Китае полтора месяца назад, и теперь ее можно приобрести в Белоруссии.

Доступны три комплектации: Pro, Ultra и Max, с ценами 2,97 млн, 3,23 млн и 3,43 млн рублей соответственно. Базовая версия Pro обладает задним приводом, электромотором мощностью 231 л.с. и батареей на 82,4 кВтч, что обеспечивает запас хода в 621 км. Ultra имеет такие же характеристики, но с улучшенным оснащением. Максимальная версия Max оборудована двумя электромоторами, полным приводом, общей мощностью 340 л.с. и запасом хода до 565 км при аналогичной емкости батареи.

Volkswagen ID. UNYX построен на платформе MEB и имеет размеры 4663 х 1860 х 1610 мм при колёсной базе 2766 мм. К числу доступных опций относятся матричные светодиодные фары IQ.Light, датчик дождя, мультимедийная система с 15-дюймовым экраном, адаптивный круиз-контроль и климат-контроль. Дилер предлагает гарантию на 2 года или 60 тысяч километров пробега.

Volkswagen ID. UNYX представляет собой значительный шаг в сегменте электромобилей, предлагая белорусским покупателям современный дизайн и передовые технологии. Этот кроссовер уже зарекомендовал себя на китайском рынке, и его выход на белорусскую арену вызывает интерес и ожидания. Благодаря широкой линейке комплектаций, потенциальные владельцы могут выбрать вариант, который наилучшим образом соответствует их запросам и потребностям.

Внутри Volkswagen ID. UNYX предлагает просторный и элегантный салон с качественными материалами и эргономичным дизайном. 15-дюймовый мультимедийный экран обеспечивает доступ ко множеству функций, включая навигацию, развлекательные системы и интеграцию смартфонов. Матричные светодиодные фары IQ.Light не только придают автомобилю современный вид, но и обеспечивают превосходную видимость в темное время суток, что делает поездки более безопасными.

Безопасность также является важным аспектом данного автомобиля. Адаптивный круиз-контроль и другие помощники обеспечивают комфорт и уверенность на дороге, позволяя водителю сосредоточиться на управлении. Таким образом, Volkswagen ID. UNYX становится не просто средством передвижения, а полноценным компаньоном для активной жизни в городе и за его пределами.