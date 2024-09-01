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Судья Верховного суда Бразилии приказал поставщикам интернет-услуг страны заблокировать Twitter (X)
По данным The New York Times, причиной блокировки стал отказ Илона Маска назначить законного представителя для своего судебного дела в стране и выполнить приказ Мораеса закрыть аккаунты X, которые он счел вредными для демократического процесса.


Пользователям, пытающимся обойти это ограничение, может грозить штраф до 9 тысяч долларов. Также было дано указание удалить все VPN-программы из App Store и Google Play, так как они позволяют уклоняться от блокады Twitter (заблокирован в РФ).

Судья Верховного суда Бразилии Александре де Мораес распорядился о блокировке Twitter (X) интернет-провайдерами страны. Как сообщают СМИ, это решение обусловлено отказом Илона Маска назначить официального представителя для судебного дела и игнорированием приказа Мораеса о закрытии аккаунтов X, которые он считает угрожающими демократии. Информация о запрете опубликована новостным порталом Poder 360.

Согласно судебному указу, Apple и Google имеют пять дней на удаление Twitter (X) из своих магазинов, а на блокировку соцсети предусмотрено 24 часа. Судебное постановление также касается VPN-сервисов, которые должны быть изъяты из каталогов. Использование VPN для обхода ограничения может повлечь за собой штраф в размере 50 тысяч бразильских реалов (около 8900 долларов США). 

Кроме того, судья заморозил банковские счета Starlink, принадлежащего SpaceX, чтобы усилить давление на Маска. Судья грозил полностью запретить X в Бразилии, если не будет назначен официальный представитель. Starlink выразил несогласие с решением суда и угрожал сделать свои услуги бесплатными для бразильских клиентов. 

Данное решение было воспринято в Бразилии как серьезный шаг в борьбе с дезинформацией и контентом, который может подрывать демократические ценности. Многие пользователи соцсетей выражают недовольство таким подходом властей, рассматривая его как нарушение свободы слова и доступности информации. Социальные сети стали неотъемлемой частью общественной жизни, и отключение одной из них вызвало бурную реакцию среди граждан, правозащитников и различных организаций. 

Запрет на Twitter также ставит под угрозу возможность общественного обсуждения важных социальных и политических вопросов. В условиях, когда пользователи находят альтернативные способы для выражения своих мнений, репрессии могут привести к еще большему радикализму и недовольству. Параллельно наметилась волна протестов, требующих от правительства пересмотреть свою позицию и защитить права граждан на свободное выражение мнений. 

Хотя властям удается ограничивать доступ, реальность такова, что технологии постоянно развиваются, и пользователи могут находить новые способы обхода блокировок. История показывает, что попытки запретить или контролировать информацию часто приводят к обратному эффекту, увеличивая интерес людей к темам, которые они пытаются скрыть.

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Социальная сеть X Илона Маска оказалась под полным запретом на территории Бразилии
Компания Маска X запрещена в Бразилии после скандала с дезинформацией
В Бразилии наблюдается отток пользователей из платформы Х в другие социальные сети
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