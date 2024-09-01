Несмотря на оптимистичные прогнозы криптоэкспертов, биткоин пока находится под ключевой линией сопротивления. Об этом пишет и Titan of Crypto, который считает, что прежде чем получить восходящий импульс, активу необходимо вернуться на отметку в $59 600.

Криптоаналитик, известный под псевдонимом Titan of Crypto, предполагает, что биткоин готовится к значительному росту и может достичь отметки в $87 000. По его мнению, актив сейчас находится в состоянии консолидации и приближается к прорыву через ключевую линию.

Индикатор Коридор степенного закона, который анализирует взаимосвязь между ценами и временем, часто используется долгосрочными инвесторами в криптовалюту. Titan of Crypto отмечает, что прорыв может произойти, если биткоин вернется к уровню в $59 600.

Трейдер Tardigrade также считает, что биткоин поддерживается Каналом Гаусса с начала 2023 года и ожидает возможного значительного роста после выхода из нижней части канала. В то же время, рыночный аналитик Эльи Бум уверен, что прорыв произойдет не раньше октября, и на данный момент биткоин торгуется на уровне $58 500, потеряв почти 5% за последнюю неделю.

По мнению Titan of Crypto, ключевым моментом для быков в биткоине является поддержка на уровне $59 600. Он подчеркивает, что успешный возврат к этой отметке может стать сигналом для начала ралли. Инвесторы должны внимательно следить за объемами торговли и рыночными настроениями, поскольку они могут указать на потенциальный прорыв или, наоборот, укрепление нисходящего тренда.

Трейдер Tardigrade добавляет, что действия на рынке напоминают те, что наблюдались перед предыдущими циклами роста. Он считает, что поддержка Канала Гаусса создает хорошую базу для будущих покупок. Если цена все же сможет выйти из нижней части канала, это может привести к значительному увеличению интереса со стороны инвесторов, что, в свою очередь, подстегнет рост цен.

Однако, несмотря на оптимизм некоторых аналитиков, Эльи Бум предостерегает от преждевременных радостей. Он считает, что до октября ситуация может остаться неопределенной, и инвесторы должны быть готовы к возможным корректировкам в краткосрочной перспективе. Рынок криптовалюты остается подвержен колебаниям, и важно сохранять бдительность в условиях неопределенности.