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Французский ресурс раскрыл все подробности о будущих смартфонах Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro
Самое интересное, что наряду с характеристиками раскрыты и цены: за Xiaomi 14T с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти попросят 650 евро, стоимость Xiaomi 14T Pro с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти — внушительные 900 евро. Других конфигураций памяти у этих моделей, судя по всему, в Европе не будет.

Во Франции стали известны подробности о новых моделях смартфонов Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro. Одним из наиболее интересных моментов стало раскрытие цен: за Xiaomi 14T с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти придется заплатить 650 евро, а за Xiaomi 14T Pro с аналогичным объемом ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти — 900 евро. В Европе, по всей видимости, не планируется других конфигураций. 

Смартфон Xiaomi 14T оснащен чипом MediaTek Dimensity 8300-Ultra и AMOLED экраном диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2712 x 1220 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Основная камера включает 50-мегапиксельный датчик Sony IMX906 и дополнительные сенсоры. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

Также в характеристиках указаны аккумулятор на 5000 мАч, защита IP68, поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и NFC. Размеры составляют 160,5 x 75,1 x 7,8 мм, а вес — 195 г. 

Xiaomi 14T Pro работает на более мощном чипе MediaTek Dimensity 9300+, сохраняя все остальные характеристики, но с улучшенной основной камерой и поддержкой Wi-Fi 7. Размеры составляют 160,4 x 75,1 x 8,39 мм, а масса — 209 г.

Обе модели, Xiaomi 14T и 14T Pro, предлагают впечатляющие характеристики, которые удовлетворят потребности как обычных пользователей, так и любителей мобильной фотографии. Основная камера Xiaomi 14T Pro с улучшенными сенсорами Leica гарантирует выдающийся качественный снимок в любых условиях освещения. С такой камерой пользователи смогут наслаждаться высокой детализацией и насыщенными цветами, что делает смартфон идеальным выбором для фотографов и видеографов. 

Дисплей AMOLED с диагональю 6,67 дюйма обеспечивает яркие и контрастные изображения, а частота обновления 144 Гц делает экран особенно отзывчивым при прокрутке и играх. Поддержка HDR10+ также добавляет глубину и реализм при просмотре контента. Аккумулятор на 5000 мАч гарантирует долгую работу без подзарядки, а функции быстрой зарядки делают процесс максимально удобным.

С защитой уровня IP68 устройства устойчивы к повреждениям от воды и пыли, что открывает новые возможности для использования смартфонов в различных условиях. Поддержка последних стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает надежное соединение с другими устройствами, что делает Xiaomi 14T и 14T Pro отличными конвергентными устройствами для современного пользователя.

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