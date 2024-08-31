Участники сосредоточатся на проведении экспериментов по совместимости традиционных банковских решений с токенизацией ценных бумаг и депозитов, включая организацию взаиморасчетов между кредитными учреждениями в wCBDC. Другая серия экспериментов будет направлена на изучение вариантов управления ликвидностью банков, включая управление казначейством и сделками репо.

Власти Гонконга инициировали проект для изучения потенциала межбанковских расчетов с использованием оптовых CBDC. В этой инициативе, реализуемой Гонконгским управлением монетарных дел (HKMA), участвуют компании Microsoft Hong Kong, Ant Digital Technologies (ADT), Hashkey Group, а также четыре ключевых региональных банка: HSBC, Standard Chartered, Bank of China и Hang Seng Bank.

Участники будут проводить тестирование интеграции традиционных банковских решений с токенизированием активов, таких как ценные бумаги и депозиты, включая организацию взаиморасчетов среди кредитных учреждений с использованием wCBDC. Дополнительные эксперименты будут направлены на исследование методов управления ликвидностью банков, охватывающих казначейство и сделки репо.

Особое внимание будет уделено разработке механизмов поддержки цепочек поставок и движению ликвидных активов в рамках торгового финансирования. Один из рассматриваемых подходов включает создание токенизированных электронных коносаментов (eBL) на блокчейн-платформе консорциума Global Shipping Business Network (GSBN).

Ранее Валютное управление Гонконга сообщило о выявлении поддельного сайта криптобиржи KuCoin, на котором пользователям предлагали заплатить для разблокировки средств на замороженных счетах.

Эта инициатива представляет собой важный шаг в развитии цифровых финансовых технологий в Гонконге и может значительно упростить процессы межбанковских расчетов. Использование оптовых CBDC (central bank digital currency) позволит не только ускорить транзакции, но и повысить их безопасность благодаря встроенным механизмам контроля и верификации, основанным на технологии блокчейн. Такой подход может стать основой для будущих инноваций в финансовом секторе.

Проект также затрагивает вопросы управления ликвидностью, что имеет критическое значение для стабильности банковской системы. Интеграция традиционных банковских решений с токенизированными активами откроет новые горизонты для эффективного использования капитала и снижения издержек. За счет использования eBL в области торгового финансирования будет улучшен мониторинг и управление цепочками поставок.

Совместные усилия крупных игроков, таких как HSBC и Standard Chartered, в рамках этого проекта создают предпосылки для более широкого внедрения цифровых валют в регулятивной среде. Успех данной инициативы мог бы задать тон для аналогичных проектов по всему миру, учитывая растущий интерес к CBDC и технологиям блокчейна.