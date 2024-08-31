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Московские дилеры повысили цены на кроссоверы Volkswagen Tayron и Talagon, поставляемые из Китая
Если в начале лета Talagon можно было купить за 6,85 млн рублей, то сейчас цена поднялась до 7 млн рублей.

Московские автодилеры обновили ценники на кроссоверы Volkswagen — модели Tayron и Talagon, которые поступают в страну из Китая. Оба автомобиля стали дороже на 150-200 тыс. рублей. 

Если в начале лета стоимость Talagon составляла 6,85 млн рублей, то сейчас она возросла до 7 млн рублей. Эта цена относится к версии с 2,0-литровым двигателем мощностью 220 л.с., роботизированной трансмиссией и полным приводом. В стандартную комплектацию входят цифровая приборная панель, медиасистема с 12-дюймовым дисплеем, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша и система кругового обзора.

Что касается Volkswagen Tayron, то за последние два месяца его цена увеличилась на 200 тыс. рублей и теперь составляет 5,5 млн рублей. Хотя по техническим характеристикам он аналогичен Talagon, Tayron отличается более компактными размерам и базируется на известной в России модели Volkswagen Tiguan.

Клиенты, рассматривающие покупку одного из этих кроссоверов, столкнутся с увеличением цен, что вызывает обсуждения на автомобильных форумах и в социальных сетях. В условиях нестабильности цен на автомобили многие потенциальные покупатели задумываются о целесообразности инвестиций в новые модели. Некоторые эксперты связывают рост цен с изменениями в логистике и увеличением затрат на поставку автомобилей из Китая.

Несмотря на подорожание, спрос на Volkswagen Tayron и Talagon остается высоким. Оба автомобиля предлагают современный дизайн, богатую комплектацию и передовые технологии, что делает их привлекательными для большинства автомобилистов. Кроме того, полный привод и мощные двигатели подчеркивают универсальность как для городских условий, так и для поездок по сложным маршрутами.

В результате изменения цен автодилеры могут пересмотреть свои стратегии продаж, предлагая специальные акции и программы финансирования для привлечения клиентов. Важно отметить, что в условиях растущих цен покупатели становятся более требовательными к качеству и комплектации автомобилей, что в свою очередь движет производителей к улучшению своих предложений.

#китай #логистика #полный привод #кроссоверы #комплектация #подорожание #автодилеры #цены на автомобили #volkswagen talagon #volkswagen tayron
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