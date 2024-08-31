По словам заместителя начальника пожарной службы Харлингена Рубена Бальбоа и местной полиции, водитель врезался в пожарный гидрант.

28 августа в Харлингене, штат Техас, произошёл инцидент с пикапом Tesla Cybertruck, который загорелся после столкновения с пожарным гидрантом. Это уже второй случай возгорания данного автомобиля с момента его выхода на рынок.

Как сообщил заместитель начальника пожарной службы Харлингена Рубен Бальбоа, авария случилась днём. В результате удара о гидрант, Cybertruck загорелся, что потребовало немедленной реакции службы спасения. Пожарные оперативно выехали на место происшествия. Изначально они полагали, что смогли остановить пламя, однако огонь возобновился вскоре после того, как прекратили подачу воды на аккумуляторную батарею. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Следует отметить, что ранее в этом месяце также зарегистрирован случай с участием Cybertruck, закончившийся трагически.

Этот инцидент вновь поднял вопросы о безопасности электромобилей, особенно в ситуации аварий, когда автомобиль может загореться. Специалисты напоминают, что аккумуляторные батареи, используемые в Tesla Cybertruck, могут быть чувствительны к механическим повреждениям, что создает потенциальную угрозу при столкновениях.

Местные власти и представители пожарной службы призывают владельцев электромобилей быть особенно внимательными и соблюдать осторожность на дороге. Несмотря на высокие технологии и уровень безопасности, встроенный в Tesla, аварии могут произойти, и важно знать, как правильно действовать в подобных ситуациях.

После этого инцидента Tesla заявила о своем намерении провести внутреннее расследование для выяснения причины возникновения огня и возможных недостатков в конструкции. Компания заведомо придерживается принципа открытости и готова обмениваться информацией с правоохранительными органами и пожарными службами.