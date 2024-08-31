Расходы федерального бюджета на строительство трассы М-12 с 2019 по 2023 годы составили свыше 516 миллиардов рублей. Из них 30 миллиардов рублей были потрачены за 9 месяцев 2023 года (или 100% годового финансирования).

Счетная палата (СП) обозначила необходимость пересмотра финансирования строительства трассы М-12. В своем отчете они указали, что объем средств, указанный в проектной документации \"Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай\" (ФП ЕЗК), является недостаточным.

По информации СП, исполнение мероприятий ФП ЕЗК осуществляется быстрее, чем планировалось. В частности, в 2023 году была досрочно открыта автомобильная дорога М-12 \"Москва – Нижний Новгород – Казань\". Однако финансирование, установленное в проекте, нуждается в пересмотре.

Аудитор СП Валерий Богомолов сообщил, что с 2019 по 2023 годы федеральные расходы на строительство М-12 превысили 516 миллиардов рублей, из которых 30 миллиардов рублей были выделены в течение первых девяти месяцев 2023 года.

Согласно данным проекта, на строительство М-12 предусмотрено 587,5 миллиарда рублей, но фактическая сметная стоимость составляет 912,2 миллиарда рублей.

В июле вице-премьер Марат Хуснуллин анонсировал продление трассы М-12 \"Восток\" от Екатеринбурга до Тюмени к 2025 году. В конце декабря 2023 года Владимир Путин открыл движение по трассе М-12 и поручил проработать оптимальные тарифы на проезд.

Счетная палата подчеркнула, что необходимость пересмотра финансирования строительства трассы М-12 обусловлена не только ее увеличенной стоимостью, но и высоким темпом выполнения работ. С учетом досрочного открытия дороги, как указано в отчете, важно обеспечить проект необходимыми ресурсами для завершения всех этапов строительства. Аудиторы СП акцентировали внимание на том, что увеличение бюджета позволит избежать задержек и повысит качество выполнения работ.

Вместе с тем, речь идет не только о масштабах финансирования, но и о влиянии проекта на экономическое развитие регионов. Трасса М-12 станет важным связующим звеном в транспортной инфраструктуре страны, способствуя развитию бизнеса и облегчая грузовые и пассажирские перевозки. Это, в свою очередь, может привести к значительным социальным и экономическим преобразованиям.

Ситуация также актуализирует вопрос о необходимости привлечения частных инвестиций в проект, что позволит сгладить дефицит бюджетных средств. Прозрачность распределения выделенных миллиардов станет залогом успешного завершения масштабного строительства и стабильного функционирования трассы в будущем.