Власти ищут способы замедлить рост кредитования, которое растет даже в условиях высокой ключевой ставки. Пока планируется сделать упор на охлаждение спроса для трех видов заемщиков — это госкомпании и компании с участием государства, получатели кредита с субсидированной ставкой и розничный сектор. Для каждого планируются отдельные меры.

Власти начали разрабатывать стратегию по противодействию росту цен. Правительство и Центробанк планируют создать совместный план, направленный на борьбу с инфляцией, и обсуждают необходимые шаги для сдерживания цен. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на информированные источники.

В частности, государственные органы ищут способы замедлить кредитование, которое растет даже на фоне высокой ключевой ставки. Основное внимание будет уделено снижению спроса среди трех групп заемщиков: государственных компаний, получателей субсидированных кредитов и розничного сектора. Для каждой группы будут предложены отдельные меры.

В первом случае увеличение займов связано с ожиданием государственной поддержки как для бизнесов, так и для банков, уверенных в возврате кредитов. Субсидии также зависят от государственной помощи, а в розничном секторе спрос формируется под влиянием ожиданий ухудшения инфляции и лояльности банков.

Предлагается изменить подходы к оценке финансового состояния государственных компаний и пересмотреть меры поддержки для малого и среднего бизнеса.

Эксперты подчеркивают, что у правительства есть достаточно инструментов для замедления инфляции; необходимо лишь решительное действие.

Кроме того, рассматриваются механизмы повышения прозрачности в кредитной политике, чтобы уменьшить риски для банков и повысить их ответственность при выдаче кредитов. Это может включать в себя ужесточение требований к заемщикам, а также улучшение мониторинга финансового состояния компаний. Важно, чтобы стратегии противодействия инфляции не только сдерживали текущие тенденции, но и способствовали долгосрочной стабильности экономики.

Обсуждаются также потенциальные изменения в налоговой политике, которые могут повлиять на потребительский спрос. Введение временных налоговых льгот или повышенных налогов на роскошь возможно окажет сдерживающее влияние на излишний спрос в условиях неопределенности. Эксперты подчеркивают необходимость комплексного подхода, где каждый компонент будет тщательно сбалансирован.

В дополнение к этим мерам, акцент также будет сделан на развитие программ финансовой грамотности для населения, что поможет гражданам принимать более обоснованные финансовые решения. Это, в свою очередь, должно снизить кредитные риски и повысить устойчивость экономической системы в целом, что крайне важно в условиях сложной макроэкономической обстановки.