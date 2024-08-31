Такого результата активу удалось достичь всего через 2 месяца после старта ранних продаж.

23 августа мемный проект Pepe Unchained ($PEPU) в рамках ICO привлек свыше $10 миллионов всего за два месяца после начала ранних продаж.

Ранее сообщалось, что запуск решения Layer 2 произойдёт после завершения предварительной продажи, но команда проекта отметила, что протокол практически готов, что может указывать на скорый конец пресейла.

На момент написания статьи цена $PEPU составила $0,0092734, пройдя 38 из 50 этапов. Ожидается, что финальная стоимость перед листингом будет $0,0097284, а релиз состоится в ноябре.

Pepe Unchained становится особенно востребованным на фоне геополитических изменений и неопределенности на рынке.