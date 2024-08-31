Новый автомобиль предлагается в пяти комплектациях с гибридной и электрической силовой установками.

Wuling представила свой новый кроссовер Starlight S, ориентированный на семейных пользователей. Предварительные заказы в Китае уже открыты, а цена колеблется от 14 000 до 18 200 долларов, в зависимости от комплектации. В наличии пять вариантов с гибридными и электрическими двигателями.

Базовая гибридная версия способна преодолеть 60 км на зарядке от электромотора, в то время как комплектация за 15 400 долларов обеспечивает 130 км на электричестве. Полный запас хода гибрида достигает 1100 км. Электрическая версия, стоимостью 16 800 долларов, может проехать 510 км без подзарядки.

С габаритами 4745 х 1890 х 1680 мм и колесной базой в 2800 мм, Starlight S предлагает различные способы оптимизации пространства. Салон имеет 23 отсека для хранения, а объем багажника достигает 525 литров, что можно увеличить до 1768 литров при сложенных задних сиденьях. Комфортабельный интерьер включает 15,6-дюймовый дисплей и интеллектуальную систему Ling OS.

Wuling Starlight S также радует своей безопасностью и современными технологиями. В стандартной комплектации предусмотрены системы помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, системы обнаружения слепых зон и экстренного торможения.