За основу берут короткую или длиннобазную версию, добавляют ей современного оборудования и двигатель V8. Стоимость машины только начинается со 190 тысяч фунтов стерлингов (23 миллиона рублей).

Модель Land Rover Defender в классической интерпретации была представлена в формате заводского рестомода. Подразделение Land Rover Classic создало обновленный вариант, основываясь на оригинальном Дефендере, используя как короткую, так и длиннобазную версии, которые оснастили современными технологиями и двигателем V8. Ценник на такой автомобиль стартует с 190 тысяч фунтов стерлингов (примерно 23 миллиона рублей).

Эксперты тщательно подбирают автомобили-доноры, отдавая предпочтение машинам 2010-х годов, поскольку они в лучшем состоянии благодаря своей возрастной категории. Заказчик может выбрать между Defender 90 или Defender 110.

Ключевой особенностью модели является новый двигатель: атмосферный V8 объёмом 5 литров с мощностью 411 л.с., который соединён с 8-ступенчатой коробкой ZF. Полный привод остался в наличии.

Хотя классический стиль автомобиля в основном сохранён, некоторые детали были изменены: светодиодные фары, мини-экран магнитолы диагональю 3,5 дюйма для навигации и современные спортивные кресла вместо оригинальных. Клиент имеет возможность выбрать цвет, отделочные материалы и внешние опции, но всё зависит от бюджета. Минимальная стоимость Defender 90 составляет 190 тысяч фунтов стерлингов, а Defender 110 — 199 тысяч, не включая 20% НДС.

Вдвое дешевле доступна версия Land Rover Defender Octa, имеющая 635-сильный 4,4-литровый V8, переработанную подвеску и более роскошный интерьер.







