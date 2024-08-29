После Ioniq 5 это второй специализированный электромобиль Hyundai на базе платформы E-GMP.

Новый Hyundai Ioniq 6 впервые попался на глаза на дорогах. Автомобиль получил передние фары, схожие с фарами Hyundai Sonata 2025 года. Электрический фастбек от Hyundai планирует ряд обновлений. Недавно был замечен обновлённый Hyundai Ioniq 6 с логотипом N перед его официальным представлением. Это второй специализированный электромобиль Hyundai на платформе E-GMP после Ioniq 5.

Фейслифтинг Ioniq 6 был зафиксирован во время публичных испытаний. Одно из значительных изменений коснётся передней части автомобиля. Хотя он скрыт камуфляжем, обновлённый Ioniq 6 будет оборудован модернизированными фарами, схожими с фарами новой Hyundai Sonata 2025 года. Также ожидается, что компания изменит дизайн переднего бампера.

Как и обновлённая версия Ioniq 5, представленная в Южной Корее, новый электрический седан, вероятно, будет оснащён более ёмкой батареей, что обеспечит увеличенный запас хода и более быструю зарядку. Ioniq 6 уже является самым энергоэффективным электромобилем в США в этом году, и апгрейды, скорее всего, помогут улучшить максимальный запас хода. Этот автомобиль был первым электромобилем Hyundai с дальностью свыше 600 км в Южной Корее.