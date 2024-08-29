Компания «Автомобильные технологии» производит сборку Peugeot-Citroen на конвейере из 1800 деталей.

В этом году в Калуге планируется собрать 27 тысяч автомобилей, а в следующем — 121 тысячу. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поделился информацией о текущей ситуации в автомобильной отрасли.

Он сообщил, что возобновлено производство на бывшем заводе Volvo, где сейчас собирают крупнотоннажные грузовики под маркой АМО. Компания «Автомобильные технологии» организовала конвейер для сборки Peugeot-Citroen, который использует 1800 компонентов. Также была перезапущена компания АГР, ранее известная как Volkswagen, в сотрудничестве с китайской фирмой. Тем не менее, до конца этого года запланировано изготовление 27 тысяч автомобилей, тогда как в следующем году производство достигнет 121 тысячи.

Как отметил главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков, китайским партнером АГР является компания Chery: «Тем не менее, об этом говорят осторожно. Уже началась сборка Chery Tiggo 8 Pro Max, и они незаметно поступают в продажу. Рестайлинговая версия Chery Tiggo 7 Pro Max должна скоро запуститься на конвейере, и, вероятно, начнется сборка Chery Tiggo 4 Pro и кроссоверов Omoda C5. Очевидно, что Ситроены собираются из китайских комплектующих, но детали о сварке и окраске остаются под вопросом. А трейлеры АМО — это текущие Уралы NEXT, хотя в будущем ожидатся китайские грузовики вместо Volvo».