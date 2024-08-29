По данным местных СМИ, Министерство внутренних дел (MHA) и Министерство информационных технологий (MEITy) проверяют платформу на предмет ведения незаконной деятельности, такой как вымогательство и азартные игры. Одним из возможных итогов расследования может стать запрет Telegram в стране.

Индийские власти приступили к проверке мессенджера Telegram после задержания его основателя Павла Дурова во Франции 24 августа. Согласно информации местных изданий, Министерство внутренних дел (MHA) и Министерство информационных технологий (MEITy) изучают платформу на предмет возможных совершенных преступлений, таких как вымогательство и азартные игры. Результатом расследования может стать введение запрета на использование Telegram в стране.

Согласно материалам Times of India, Индия имеет наибольшее количество пользователей приложения — около 104 миллионов, а всего аудитория мессенджера близится к 1 миллиарду.

Некоторые пользователи из Индии сообщили в социальных сетях о проблемах с доступом к Telegram Wallet, где появляется сообщение о том, что приложение не поддерживается в их регионе.

Представители Moneycontrol сообщили, что Центр по борьбе с киберпреступностью (I4C) при МИДе совместно с агентами MEITy проводит расследование по P2P-коммуникациям в Telegram. Однако предполагаемые нарушения не касаются IT-регулирования, и Telegram соответствует требованиям, обязывающим платформы публиковать отчеты. Проблема заключается в отсутствии официального представительства Telegram в Индии.

Это не первый случай проверки Telegram в стране. В октябре MEITy требовал удалить материалы на тематику сексуального насилия над детьми. 23 мая правительство заблокировало несколько мессенджеров, включая шифрованные, на основании рекомендаций MHA, также рассматривается возможность блокировки Proton Mail.

Расследование Telegram в Индии может иметь серьезные последствия для пользователей мессенджера, особенно в свете его популярности в стране. С учетом того, что более 104 миллионов индийцев активно используют платформу, возможный запрет или ограничение доступа могут затронуть значительную часть населения.