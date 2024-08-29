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Исследование показало, что некоторые владельцы считают современные авто-технологии избыточными
Такие системы, как распознавание лиц, сканеры отпечатков пальцев и управление жестами в салоне, не пользуются популярностью. В случае управления жестами 21% респондентов говорят, что им не хватает функциональности, в то время как владельцы также сообщили о среднем 43,4 проблемах на 100 автомобилей для таких систем.

Владельцы новых автомобилей сталкиваются с изобилием современных технологий. Наилучшим образом они представлены в моделях Genesis и Hyundai. По данным последнего исследования компании JD Power, многие автолюбители считают, что технологические новшества в автомобилях избыточны, и некоторые бренды лучше справляются с этим вызовом, чем другие.

Устройства, такие как распознавание лиц, сканеры отпечатков пальцев и жестовое управление, не пользуются популярностью среди потребителей. В частности, 21% участников опроса считает жестовое управление недостаточно функциональным, а в среднем на каждые 100 автомобилей возникает 43,4 проблемы, связанные с этими системами.

Современные технологии помощи водителю становятся все более популярными, однако не все из них получают одобрение пользователей. Например, активные системы, требующие постоянного контакта рук с рулем, были оценены менее положительно — всего на 7,61 из 10, в то время как системы громкой связи получили 7,98 баллов.

Дисплеи для переднего пассажира также не вызывают восторга. Многие владельцы считают их «бесполезными», указывая на сложности в использовании, что делает процесс приобретения новых автомобилей более проблематичным.

Исследование основано на опросе 81 926 владельцев автомобилей 2024 года, проведенном через 90 дней после покупки. Изучались сорок различных автомобильных технологий, охватывающих такие категории, как комфорт, растущая автоматизация, экология и устойчивое развитие, а также информация и связь.

В рейтинге всех марок бренд Genesis был признан лучшим как в целом, так и среди премиум-сегмента в четвертый раз подряд, набрав максимальное число баллов по индексу инноваций — 584 из 1000. Это вывело его на первое место перед Lexus (535) и BMW (528). Модель Genesis GV70 особенно отметили за систему предупреждения о поперечном движении спереди.

В сегменте массового рынка Hyundai в пятый раз подряд занял лидерскую позицию с результатом 518, опередив Kia, которая набрала 499, и GMC с 439 очками.

Кроме того, инфографика и усовершенствованные системы навигации становятся важными аспектами при выборе автомобиля. Исследование показывает, что автолюбители поставили высокие оценки картографическим сервисам, что подтверждает их желание иметь актуальную и понятную информацию на экране. Потребители требуют не только удобства, но и надёжности в использовании этих технологий.

#hyundai #genesis #автомобильные технологии #автолюбители #премиум-сегмент #системы помощи водителю #jd power #жестовое управление #комфорт автомобилей #технологии навигации
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