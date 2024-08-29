Благодаря установке нового даунпайпа с каталитическим нейтрализатором на 200 ячеек, новой выхлопной системы и выхлопных труб с карбоновым покрытием автомобиль теперь выдает 544 л. с. Это на 49 л. с. больше, чем у BMW M4 Competition.

Появилась улучшенная версия BMW M2, которая превзошла по мощности BMW M4 Competition. Информация о цене пока отсутствует. Команда Extreme Customers из Германии принялась за доработку нового BMW M2, добавив сплиттер и прочие элементы от AC Schnitzer, а также новые бамперы и радиаторную решетку.

Мастера установили комплект колес Wheelforce CF.4-FF R с размерами 20x10,5 дюймов спереди и 21x11,5 дюймов сзади, обутая в шины Michelin Pilot Sport 4S. Для повышения управляемости был установлен комплект койловеров KW Variant 3, что позволило снизить клиренс автомобиля.

Сзади расположено массивное фиксированное крыло от Alpha-N, выполненное в оттенке Brooklyn Grey для гармонии с кузовом. Дополнительно добавили задний диффузор и некоторые логотипы. Стандартный 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель G87 M2 обычно развивает 453 л.с. или 473 л.с. в новой версии 2025 года. Однако для немецкой команды этого оказалось недостаточно. Установка нового даунпайпа с 200-ячейковым катализатором и новой выхлопной системой позволила увеличить мощность до 544 л.с., что на 49 л.с. больше, чем у BMW M4 Competition.

Теперь BMW M2 не только выделяется мощностью, но и демонстрирует агрессивный внешний вид, который привлекает внимание на дороге. Установленные элементы от AC Schnitzer не только усиливают аэродинамику, но и придают спортивный шарм. Сплиттер и новые бамперы подчеркивают динамичность модели, а радиаторная решетка добавляет индивидуальности.

Колеса Wheelforce CF.4-FF R с увеличенными размерами не только выглядят впечатляюще, но и обеспечивают оптимальное сцепление благодаря шинам Michelin Pilot Sport 4S. Сочетание таких характеристик положительно сказывается на управляемости и стабильности автомобиля. Благодаря комплекту койловеров KW Variant 3, BMW M2 значительно снизил клиренс, что способствует улучшению центровки и повышает уверенность водителя в поворотах.

Фиксированное крыло от Alpha-N завершают образ нового BMW M2, придавая ему гоночный вид. Ранее упомянутая доработка выхлопной системы не только усиливает мощность, но и придаёт звучанию автомобиля более агрессивный и привлекательный характер.