В Москве летом 2024 года было представлено 790 сезонных вакансий с зарплатами от 120 тыс. рублей, в Петербурге — свыше 300 вакансий, в Московской области, Красноярском и Краснодарском краях — более 100 в каждом регионе.

Зарплаты сезонным работникам в ряде российских регионов вознеслись, увеличились в полтора раза по сравнению с летом 2023 года, отметили журналисты ТАСС, ссылаясь на данные портала HeadHunter.

Исследователи уточнили, что к профессиональным сферам с высоким уровнем сезонной занятости относятся туризм, общественное питание, сельское хозяйство и строительство.

По их сведениям, в Москве летом 2024 года было представлено 790 сезонных вакансий с предложениями от 120 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — свыше 300 вакансий, а в Московской области, Красноярском и Краснодарском краях — более 100 вакансий в каждом из этих регионов.

Значительный интерес к сезонным рабочим также зафиксирован в Ставропольском крае, где востребованность связана с сельским хозяйством, и в Алтайском крае, где основное направление — туризм. Аналитики подчеркнули, что рост спроса сопровождался увеличением заработных плат. В Алтайском крае, к примеру, в сферах туризма и гостеприимства средняя предлагаемая зарплата достигла 38,2 тысячи рублей, что на 39% превышает показатели 2023 года.

Согласно данным HeadHunter, наиболее значительное увеличение зарплат наблюдается в местах с высоким сезонным спросом. Например, в Ставропольском крае зарплаты для сезонных работников в сельском хозяйстве выросли до 50 тысяч рублей, что делает эту область привлекательной для приезжих из других регионов. Ситуация также обостряет конкуренцию среди работодателей, что способствует улучшению условий труда и повышению привлекательности предложений.

В сфере туризма Алтайского края, где летний период традиционно приносит пик активности, работодатели предлагают не только конкурентные зарплаты, но и бонусы для привлечения квалифицированных специалистов. Это составляется из различных факторов, включая проживания и питания, что также привлекает внимание молодежи, желающей провести летний сезон на природе.