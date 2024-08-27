Речь о ценных бумагах, купленных у недружественных нерезидентов.

Центральный Банк России закрыл лазейку для перевода ценных бумаг из-за рубежа. Речь идет о финансовых инструментах, приобретенных у недружественных нерезидентов, как сообщают источники РБК. ЦБ направил депозитариям предписание разделить российские ценные бумаги на счетах доверительного управления, которые были куплены после 1 марта 2022 года. Ранее эти счета не подлежали строгим требованиям по обособлению документов, что позволяло некоторым инвесторам беспрепятственно переводить бумаги в российскую юрисдикцию и торговать ими без ограничений.

Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro, комментирует ситуацию: «Слухи о закрытии лазейки начали поступать 23 августа. Судя по предписанию ЦБ, это действительно правда. Падение цен на фондовом рынке, включая резкое снижение акций «Новатэка» на 10% за два дня, подтверждает это. Брокерам могли быть выгодны большие комиссии — от 2% до 5% от суммы сделок. Вероятно, открытые торги на Московской бирже привели к повышенной активности, что и выявило источник проблемы. Схему закроют, но, возможно, останутся иные методы, хоть и с меньшими объемами».

Введение новых правил демонстрирует решимость Центрального банка России укрепить финансовую безопасность и минимизировать риски, связанные с недружественными иностранными инвесторами. Данная инициатива направлена на восстановление доверия к российскому фондовому рынку и защите интересов отечественных инвесторов.

Меры, принятые ЦБ, могут существенно изменить существующую динамику рынка. Ожидается, что это приведет к коррекции цен на акции и иные финансовые инструменты, так как многие инвесторы будут вынуждены пересмотреть свои стратегии. Некоторым из них, возможно, придется отказаться от активов, которые потеряют ликвидность из-за новых ограничений.