Чиновники хотят пересмотреть правила пользования электромобилями: на общественных зарядных станциях отсечка начнёт срабатывать на отметке 80%, а на подземные парковки не пустят «батарейный» транспорт с уровнем заряда аккумуляторов свыше 90%. Ограничения вводят после резонансного июльского пожара на подземном паркинге: тогда пострадало 880 машин, причём 140 сгорели дотла.

Главным «виновником» инцидента стал Mercedes-Benz EQE, воспламенившийся без видимых причин, при этом не находясь на зарядке. Эксперты не разделяют опасения властей, указывая на отсутствие доказательств, что полный заряд батареи повышает риск возгорания. Тем не менее, новый регламент зарядок, скорее всего, вступит в силу уже через месяц.

Юн Вон, глава южнокорейского центра исследований аккумуляторов, заявил, что батареи электромобилей никогда не заряжаются на 100%, даже когда индикатор показывает обратное. Новый законопроект он охарактеризовал как «охоту на ведьм» и призвал к тщательному обсуждению между экспертами. Владельцы электромобилей также выражают недовольство, понимая, что ограничения снизят фактический запас хода.

Введение ограничений на уровень заряда электромобилей вызывает широкий резонанс среди владельцев и экспертов. Многие автовладельцы опасаются, что новые правила значительно снизят удобство эксплуатации их транспортных средств и повлияют на общее восприятие электромобилей как безопасного и эффективного средства передвижения. Компании-производители утверждают, что такие меры могут негативно сказаться на продажах, так как потенциальные покупатели могут отложить покупку электромобиля из-за новых предостережений.

В ответ на критику, власти Южной Кореи подчеркивают, что безопасность граждан является их приоритетом. Однако, по словам экспертов, существующие технологии в области зарядки и контроля состояния батарей уже обеспечивают достаточные меры безопасности. В рамках предстоящих обсуждений ожидается, что будут предложены более взвешенные решения, направленные на уменьшение рисков, сохраняя при этом комфорт пользователей.