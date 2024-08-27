Пока неясно, какими получатся настольные процессоры Intel Arrow Lake, но вот мобильные Lunar Lake, похоже, выйдут весьма достойными. На это намекают новые результаты тестирования.

Мобильный процессор Core Ultra 7 268V из серии Lunar Lake, с четырьмя крупными и четырьмя малыми ядрами, демонстрирует замечательные результаты. Интегрированная графика также весьма достойна. Хотя спецификации настольных процессоров Intel Arrow Lake остаются загадкой, мобильные Lunar Lake, похоже, готовы к достойному выступлению, о чем свидетельствуют свежие тестирования.

Флагманский Core Ultra 7 268V появился в бенчмарках, показывая результаты, превосходящие ранее зафиксированные. Вероятно, это связано с улучшенной оптимизацией, более приближенными к производственным образцам.

Например, в тесте Geekbench 6 этот процессор в многопоточном режиме набирает почти 11 500 баллов, в то время как в прошлый раз было 10 000. Хотя это и не рекорд, стоит помнить, что у процессора всего восемь ядер, из которых четыре малые. Даже в такой конфигурации, без Hyper-Threading и при мощности всего 17 Вт, он сопоставим с 45-ваттным восьмиядерным Ryzen 9 7940HS и Core Ultra 9 185H. Новый Ryzen AI 9 HX 370 в 35-ваттном режиме демонстрирует впечатляющие 14 800 баллов, но у него больше ядер и повышенный TDP. В подтесте OpenCL графическое ядро нового процессора набирает свыше 29 300 баллов, сопоставляясь с дискретной мобильной Arc A370M при тех же 17 Вт.

Напомним, процессоры Lunar Lake планируется выпустить осенью, и они, прежде всего, нацелены на энергоэффективность.

Судя по всему, Intel не только сосредоточилась на производительности, но и уделила серьезное внимание энергоэффективности своих новых мобильных процессоров. Серия Lunar Lake обещает отличные результаты даже в условиях ограниченной мощности, что делает их идеальными для тонких и легких ноутбуков. Ожидаемая производительность в играх и требовательных приложениях впечатляет, особенно учитывая малые размеры и ограничения по ресурсам.

Среди основных нововведений стоит отметить использование новых архитектурных решений, которые позволили увеличить плотность вычислений. Это обновление, вероятно, позволит разработчикам создавать более оптимизированные и адаптивные приложения, которые могут эффективно использовать ресурсы процессора в зависимости от текущих задач. Особенно это будет актуально для многозадачности и работы с тяжёлыми приложениями.