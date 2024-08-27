Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
НАТО готовится к учениям «Стойкий полдень» для проверки системы ядерного сдерживания альянса
Маневры пройдут с 14 по 24 октября в воздушном пространстве Великобритании, Бельгии, Дании, Германии и Нидерландов. Самолеты также будут действовать с баз в Италии и США.

Основная задача учений — проверка готовности самолётов, способных нести ядерный груз, а также реализация процедур безопасности, связанных с ядерным оружием. Учения также направлены на повышение совместимости между различными типами самолетов и системами управления из разных стран. 

Основной целью является демонстрация готовности альянса защищать своих членов всеми доступными средствами, включая ядерное оружие. НАТО, будучи ядерным альянсом с момента своего создания, сохраняет в своей доктрине положение о необходимости поддерживать ядерный арсенал до тех пор, пока другие государства обладают ядерным потенциалом. 

Применение ядерного оружия требует согласия всех членов Группы ядерного планирования НАТО, кроме Франции, а также совместного одобрения президента США и премьера Великобритании.

Маневры «Стойкий полдень» позволят не только проверить технические способности альянса, но и укрепить взаимное доверие между государствами-участниками. В условиях геополитической неопределенности и угрозы со стороны стран с нестандартными подходами к безопасности, такие учения служат важным инструментом сотрудничества. В рамках подготовки взаимодействующие страны проведут множество симуляций, направленных на отработку командной координации и эффективного обмена информацией. 

#нато #безопасность #ядерное оружие #самолёты #учения #международное сотрудничество #ядерное сдерживание #геополитическая ситуация #совместимость систем #стойкий полдень
+
Написать комментарий (0)
В России доступны четыре версии Chevrolet Tracker стоимостью от 1,33 млн. рублей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователи флагманских телефонов OnePlus сообщают о неисправных материнских платах
2
Создатель Linux сожалеет о том, что принял файловую систему Bcachefs в состав ядра
2
GeForce RTX 5060 Mobile получит память GDDR7, TDP 115 Вт и производительность уровня RTX 4070M
10
Ранние тесты Radeon RX 8800 с 16 ГБ GDDR6 показывают, что видеокарта уступает даже GeForce GTX 1650
6
Очевидец снял пролёт подряд 10 крылатых ракет Х-101 по целям на Украине
+
Свет вместо радиоволн: Li-Fi может стать новым стандартом беспроводной связи, но есть нюанс
11
H2Starfire: роторный двигатель с КПД в 60% и нулевыми выбросами
1
В сети появились новые подробности о сиквеле Cyberpunk 2077
+
Автомобили Tesla начали проезжать на красный свет из-за ошибок в ПО
1
LG разработала специальную технологию для OLED-дисплеев, решающую проблемы с выгоранием пикселей
+
Обновление Windows 11 24H2 повысило FPS в играх до 32% на Ryzen 7 7700X, и до 25% на Core i5-14600K
4
Black Myth: Wukong запустили на смартфоне с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и графикой Adreno 750
2
Новые игровые планшеты Red Magic представят в Китае 5 сентября
+
Через два месяца биткоин может превысить исторический максимум цены
+
Девайсы от Samsung получили главную ИИ-«фишку» Galaxy S24
+
Министерство образования и науки России составит «Белый список» научных журналов для публикаций
2
ВС РФ начали штурм Карловки
+
Ryzen 7 7800X3D также получил значительный прирост производительности от обновления Windows 11 24H2
11
Астрономы обнаружили на Полярной звезде многочисленные темные и яркие пятна
+
MSI готовит специальное издание видеокарты RTX 4070 Ti SUPER S.T.A.L.K.E.R. 2 Edition
2

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 24-25 августа
4
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
9
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
50
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
16
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
4
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Кто такие Hangar 13 и чего можно ожидать от Mafia: The Old Country
1
Путь Капитана Америки в комиксах
3
Путь Халка в комиксах
1

Сейчас обсуждают

Hunter Bows
15:37
Как же я хочу, чтоб появился дистр, который в простое занимает 90% оперативки, но на котором ФПС в играх с упором в ЦП выше, чтоб у чумбы просто его манямирок начал осыпаться. Он как будто не пробивае...
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и сравниваю с Chimbalix 24.3
Lumberj ack
15:32
Где, бл@, нескучные обои, Дениска? 🤣
Выпущена первая экспериментальная версия Chimbalix Tweaker (v1.0a)
Gamandril
15:29
Это фиаско. EPYC 9654P имеет на 50% больше ядер, каналов памяти, максимального объема. А для крупных дата центров это выражается в большей плотности мощностей - ненужно строить что-то на 50% большей п...
Intel выпускает процессоры Xeon W-3500 и W-2500: до 60 ядер и мощность до 385 Вт
bobster
15:27
ну теперь не меньше, уже хорошо
В Московской области изменили нормы градостроительного проектирования
Aleksei Didenko
15:26
Брехня, у интела 60 ядер жрать меньше 3850 Вт не могут
Intel выпускает процессоры Xeon W-3500 и W-2500: до 60 ядер и мощность до 385 Вт
Hunter Bows
15:25
Для удовлетворения своего нарцисичного эга
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и сравниваю с Chimbalix 24.3
Hivi77
15:24
У нас система сырая и не отлаженная с 1985 года.
Россияне стали жаловаться на массовые блокировки карт и счетов из-за проблем с новым законом о банковских платежах
BigCar
15:20
PS5 по размерам больше, чем PS3 Fat.
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
Novichok777
14:57
За 2 года, цена на цемент увеличилась как минимум в 2 раза. Объем они понижают, а цену не хотят. Так они же опять цены повысят из за того, что сокращаются объемы производства.
В России сокращаются объёмы производства и потребления цемента
Hunter Bows
14:56
Лол, ты даже не знаешь, что такое атомарный дистрибутив, и что он по определению не может сломать тебе систему после обновления Лол, ты не знаешь про стандартный жест в гноме. Боже, какой же ты неко...
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и сравниваю с Chimbalix 24.3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем