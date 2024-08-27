Маневры пройдут с 14 по 24 октября в воздушном пространстве Великобритании, Бельгии, Дании, Германии и Нидерландов. Самолеты также будут действовать с баз в Италии и США.

Основная задача учений — проверка готовности самолётов, способных нести ядерный груз, а также реализация процедур безопасности, связанных с ядерным оружием. Учения также направлены на повышение совместимости между различными типами самолетов и системами управления из разных стран.

Основной целью является демонстрация готовности альянса защищать своих членов всеми доступными средствами, включая ядерное оружие. НАТО, будучи ядерным альянсом с момента своего создания, сохраняет в своей доктрине положение о необходимости поддерживать ядерный арсенал до тех пор, пока другие государства обладают ядерным потенциалом.

Применение ядерного оружия требует согласия всех членов Группы ядерного планирования НАТО, кроме Франции, а также совместного одобрения президента США и премьера Великобритании.

Маневры «Стойкий полдень» позволят не только проверить технические способности альянса, но и укрепить взаимное доверие между государствами-участниками. В условиях геополитической неопределенности и угрозы со стороны стран с нестандартными подходами к безопасности, такие учения служат важным инструментом сотрудничества. В рамках подготовки взаимодействующие страны проведут множество симуляций, направленных на отработку командной координации и эффективного обмена информацией.