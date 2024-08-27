В техническом и стилистическом плане модель близка к внедорожнику Tank 500, её представят на автосалоне в Чэнду, который откроется 30 августа.

Марка Great Wall представила первую фотографию новой интерпретации своего большого пикапа Cannon. В своей технической и стилистической близости к внедорожнику Tank 500, модель будет дебютировать на автосалоне в Чэнду, открывающемся 30 августа, сообщает портал Ithome.

Предполагается, что новинка получит имя Cannon Traverse и займёт позицию ниже версии Performance, лишившись, в частности, лебёдки, но обретя шноркель для преодоления глубоких бродов.

С длиной почти в 5,5 метра, этот пикап выделяется своей полностью чёрной отделкой, включая решётку радиатора и легкосплавные диски. Ярко-красным выделены передние буксировочные проушины и тормозные суппорты, в то время как огромная хромированная эмблема сохраняет свой блеск.

Технические характеристики остаются аналогичными другим модификациям: Cannon Traverse оснащён трёхлитровой турбонаддувной «шестёркой» мощностью 354 л.с., 9-ступенчатым автоматом и системой полного привода с девятью режимами вождения.

Стилистически Great Wall Cannon Traverse переняла элементы недавно появившегося на российском рынке внедорожника Tank 500 в исполнении Blacktrail, который также отличается тёмным оформлением и красными суппортами. Среди ключевых особенностей Great Wall Cannon Traverse можно выделить не только стильный внешний вид, но и высокую функциональность. Новый пикап призван привлечь как любителей активного отдыха, так и профессиональных пользователей, стремящихся к надежному и универсальному решению для работы и путешествий. Система полного привода с девятью режимами вождения обеспечит отличную проходимость в различных условиях, позволяя водителям без труда справляться с суровыми маршрутами.

Кабина модели выполнена с акцентом на комфорт и технологичность. Ожидается наличие современных мультимедийных систем и удобной отделки. Просторный салон с достаточным местом для пассажиров и грузов позволит использовать Cannon Traverse в самых различных сценариях.

С нетерпением ждут дебюта и автолюбители, заинтересованные в новом подходе к классическому пикапу. Great Wall Cannon Traverse обещает сочетание стиля, мощи и возможностей, что делает его привлекательным выбором на фоне конкурентов. Подробности о новинке можно будет узнать на автосалоне в Чэнду, где зрители увидят её в действии.