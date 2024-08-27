Для купе сделали некоторые кузовные панели из углепластика, доработали салон, а под капот поставили двигатель V10 от BMW M5 в кузове Е60. На сегодня BMW 858 CSL существует в единственном экземпляре и о перспективе выпуска пока ничего не известно.

Рестомод BMW 8 серии первого поколения обрел новое дыхание благодаря искусству ателье Reyn Speed. В основе этого уникального творения — купе, рождённое из углепластиковых панелей и под капотом которого бьётся могучий V10 двигатель от BMW M5 в кузове Е60. Сегодня BMW 858 CSL существует в единственном экземпляре, и судьба серийного производства остаётся неопределённой.

Производство «восьмёрки» продолжалось с 1990 по 1999 годы. Автомобиль красовался моторами V8 и V12, с рабочими объёмами от 4 до 5,6 литра и мощностью от 286 до 381 л.с. В настоящем рестомоде установлена переработанная версия V10, расточенная до 5,8 литров. О характеристиках нового агрегата разработчики молчат, однако в стандартном исполнении двигатель S85 выдаёт 507 л.с. и 520 Нм, соединяясь с 6-ступенчатой механикой, передающей мощь на задние колёса.

BMW 858 CSL поражает взгляд новыми широкими крыльями из углепластика и сдержанным обвесом. Вместо штатных поднимающихся фар, установлены воздухозаборники, а прозрачные задние фонари добавляют изысканности этому автомобилю.

В интерьере нового поколения автомобиля незримо проступают элементы, заимствованные из более современных моделей BMW. Спортивные кресла, утончённый руль, интуитивное управление микроклиматом, элегантный рычаг коробки передач, современная комбинация приборов и блестящая кнопка запуска двигателя — все это создает атмосферу комфорта и динамики. В дополнение к этому рестомод был оснащен мультимедийной системой iDrive с джойстиком, которая, как ни парадоксально, была недоступна во времена выпуска «восьмёрки».

Тем временем в Великобритании несколько компаний объединились в амбициозный консорциум с целью «возрождения» легендарного Ford Sierra RS500. В этом проекте будет создан лишь один уникальный экземпляр, получивший имя Carbon Piranha («Карбоновая пиранья»). Обретение права стать её владельцем выпадет только участникам специально образованного клуба, в который можно будет вступить за определённую плату. Эта инициатива превращает обладание автолегендой в исключительный опыт, открывающий двери к миру страсти и эксклюзивности.