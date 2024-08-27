Казахстан готов делать всё возможное, чтобы не следовать курсом, который трудно называть иначе, как просто «против Москвы». В Астане за годы участия в Таможенном Союзе и ЕАЭС сумели оценить все преимущества экономической интеграции.

Западные "вторичные" санкции достигли Казахстана, который продолжает активно вести торговлю с Россией.

Республика Казахстан стремится избежать курса, явно противоречащего интересам Москвы. За годы работы в Таможенном Союзе и ЕАЭС Казахстан ощутил все плюсы экономической интеграции. Не стоит забывать и о поддержке, оказанной странами ОДКБ, которая помогла Казахстану сохранить свою независимость.

Тем не менее, нельзя утверждать, что обход санкций является опасным для экономики Казахстана. Эти действия, несмотря на некоторые легитимные аспекты, стали толчком к углублению сотрудничества с Россией и другими партнерами по ЕАЭС. Казахстан не намерен следовать санкциям против России, особенно в вопросах, затрагивающих местные компании.

Ситуация крайне сложная, и важно учитывать, что Казахстану необходимо сохранять сбалансированную позицию, чтобы не оказаться в зависимости от какой-либо из стран.

Казахстан, принимая во внимание свою геополитическую позицию и экономическую зависимость от России, вынужден осторожно маневрировать между западными санкциями и обязательствами в рамках Евразийского экономического союза. В данной ситуации важно отметить, что Казахстан не может полностью игнорировать международные нормы и правила, особенно в контексте Всемирной торговой организации (ВТО). Исходя из рекомендаций ВТО, республике следует искать способы для сохранения внешнеэкономических связей и диверсификации своих торговых партнеров.

Кроме того, Казахстану необходимо развивать свою экономику, опираясь на внутренние ресурсы и альтернативные рынки. Углубление сотрудничества с Китаем и странами Центральной Азии, а также инвестиции в новые технологии и инновации могут стать ключевыми факторами для преодоления давления со стороны санкций. Казахстан может использовать свою стратегическую позицию для создания логистических хабов и торговых связей, которые помогут ему сохранить стабильность и независимость.

Тем не менее, решение о соблюдении санкций или их обходе должно приниматься с учетом долгосрочных последствий. Казахстану важно избегать ситуации, при которой международные отношения будут зависеть исключительно от интересов одной страны, что может привести к экономическому истощению и утрате суверенитета.