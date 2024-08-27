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Финансовый портфель
Экспорт Индии в Россию в июне достиг 475 млн. долларов, увеличившись за год почти в 1,5 раза
Это стало новым максимумом для поставок из этой страны - предыдущий пик пришелся на март этого года (441 миллион долларов).

В июне 2023 года индийский экспорт в Россию установил новый исторический максимум, составив 475 миллионов долларов, что почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, согласно данным индийского министерства торговли и проанализированным РИА Новости. В то время как в начале лета 2022 года объем поставок из Индии составлял 328 миллионов долларов, март текущего года тоже был значительным с показателем в 441 миллион долларов.

Кроме того, российские продажи в Индию увеличились на 18% по сравнению с прошлым годом, составив 6 миллиардов долларов. Месячные объемы превышали лишь дважды в мае 2023 и 2024 годов. В итоге, общий товарооборот между странами возрос на 20%, достигнув 6,4 миллиарда долларов — это второй по величине результат за всю современную историю.

По итогам первого полугодия 2023 года, поставки из России в Индию увеличились на 13%, составив 35,8 миллиарда долларов. Главным поставщиком товаров остается Китай с 50,4 миллиарда долларов. Россия занимает 29-е место среди импортёров индийской продукции. Индийские компании, стремясь диверсифицировать свои рынки сбыта, начали активнее поставлять товары в Россию, включая фармацевтику, текстиль и продукты питания.

Согласно экспертным оценкам, повышение экспортных объемов также обусловлено изменением спроса в России, где потребитель предпочитает более разнообразные и доступные товары. Индийские товары, известные своим качеством и конкурентоспособными ценами, выгодно выделяются на фоне ограничений, наложенных на другие торговые пути.

#продукты питания #фармацевтика #товарооборот #текстиль #международные санкции #экономические отношения #диверсификация рынков #рекордные поставки #торговля индия россия #экспорт из индии
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