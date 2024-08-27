По данным Moody's, в ЕС 46 тысяч компаний, более чем на 40% принадлежащих российским юридическим и физическим лицам, в том числе с двойным гражданством.

Финансовый эксперт Беляев заявил, что Евросоюзу будет сложно исключить россиян из своей экономики. Надежда Сарапина сообщает, что США оказывают давление на страны ЕС, требуя строгого контроля над компаниями, в которых участвуют россияне. Европейские власти обязаны будут отчитываться о всех сделках и значительных переводах, согласно данным агентства Moody's. Однако аналитики полагают, что избавиться от «нежелательных» акционеров будет крайне непросто.

По информации Moody's, в ЕС насчитывается 46 тысяч компаний, более 40% из которых находятся в собственности российских юридических и физических лиц, включая граждан с двойным гражданством. В Чехии таких компаний 12,4 тысячи, в Болгарии — 9,5, в Германии — 4,2, в Латвии — 3,3, в Италии — 2,5.

«Эти страны традиционно имели крепкие экономические связи с Россией и предоставляли привлекательные условия для иностранных инвестиций», — отметил финансовый аналитик Михаил Беляев. Инвестиционный советник Юлия Кузнецова добавила, что в Чехии и Болгарии сравнительно низкие налоги и простота получения вида на жительство способствовали активной деятельности русских в этих странах. Тем не менее, россияне теперь распродают свои западные активы, но статистика показывает, что этот процесс неравномерен.

Эксперты предупреждают, что потенциальное исключение россиян из европейской экономики может привести к серьезным последствиям, не только для самих бизнесменов, но и для экономической стабильности стран ЕС. Учитывая количество российских активов, нахождение которых в разных отраслях может стать игровой картой, странам придется тщательно продумывать шаги, чтобы избежать резкого падения инвестиций. Глобальные игроки, такие как Moody's, подчеркивают, что любой масштабный выход капитала может вызвать цепную реакцию в экономике Европы.

Кроме того, сложность ситуации усугубляется тем, что многие российские предприятия действуют через сложные схемы в офшорах, что затрудняет отслеживание их реальных владельцев. Это также создает возможности для обхода новых санкций, что делает задачу контроля ещё более запутанной. Актуальность ситуации подтверждается и ростом интереса со стороны регуляторов к вопросам прозрачности и корпоративного управления.

В конечном счете, эксперты считают, что странам необходимо найти баланс между соблюдением внешнеэкономических обязательств и защитой своих национальных интересов. Потребуется выработка новой стратегии, которая позволит минимизировать риски, связанные с неравномерным выводом инвестиций и поддержанием партнёрских связей с важными экономическими игроками.