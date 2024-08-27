Томас Шмалл, член правления VW, отвечающий за технологии, заявил немецкой газете, что «строительство заводов по производству аккумуляторных элементов — это не самоцель».

Решение было принято в связи с высокими затратами на электроэнергию и сокращением спроса на электрические автомобили. Томас Шмалл, член правления Volkswagen, заявил, что создание заводов по производству аккумуляторных элементов не является самоцелью, а установленная цель в 200 ГВт-ч литий-ионных элементов к 2030 году не является окончательной.

В то время как производители оригинального оборудования имели высокие ожидания по выпуску полностью электрических моделей и отказу от двигателей внутреннего сгорания, резкий рост стоимости Tesla привел к усилению интереса к электрификации. Тем не менее, обещанное снижение цен на аккумуляторы не произошло, и электромобили в США по-прежнему стоят дороже, особенно для первых владельцев.

В то время как General Motors и Ford ужесточили свои планы на электрификацию, Volkswagen пересмотрел свою цель. Теперь мощность от трёх объявленных заводов может составить лишь 170 ГВт-ч. Шмалл также отметил, что при необходимости заводы в Испании и Канаде могут быть расширены для увеличения производства.

Это решение Volkswagen подчеркивает растущие сложности в переходе к электрификации. Высокие затраты на электроэнергию и неопределенность в спросе создают значительные барьеры для компаний, стремящихся к масштабированию производства аккумуляторов. Непредсказуемое развитие рынка заставляет производителей пересмотреть свои стратегии и адаптироваться к изменениям в экономической ситуации.