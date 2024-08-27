Космодром станет начальной стартовой площадкой для немецкой компании Isar Aerospace, разрабатывающей малую ракету-носитель Spectrum.

Норвежский космодром Andøya сделал важный шаг к реализации своего первого орбитального запуска благодаря получению государственной лицензии от Министерства торговли, промышленности и рыболовства. Эта новость была озвучена 22 августа, когда космодром, расположенный на острове Аннёйя, получил разрешение на проведение запусков.

Космодром станет стартовой площадкой для немецкой компании Isar Aerospace, которая разрабатывает малую ракету-носитель Spectrum. Завершение работ на площадке было зафиксировано ещё в ноябре прошлого года.

Лассе Берг, исполняющий обязанности президента космодрома, отметил, что получение лицензии – результат слаженной работы команды с 2018 года. Документация дает возможность проводить до 30 запусков в год, что включает четыре ночных старта, в основном на полярные и солнечно-синхронные орбиты.

Министр промышленности Сесили Мирсет отметила, что запуск станет знаковым событием для Норвегии как космической державы. После получения лицензии Isar Aerospace сможет начать финальные испытания своей ракеты. Первый запуск запланирован на этот год.

Космодром Andøya находится в стратегически выгодном месте, что позволяет ему проводить запуски в разные направления, включая орбиты, оптимально подходящие для исследования Арктики и других научных проектов. Обеспечивая доступ к полярным орбитам, космодром значительно расширит возможности для научных исследований и коммерческих запусков, что привлечет внимание со стороны международных клиентов.