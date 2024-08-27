Эта платформа имеет лишь восемь процессорных ядер, но GPU урезан ещё сильнее: с 3,8-4,6 TFLOPS у старших версий до всего 1,7 TFLOPS.

Наступает эпоха ноутбуков на базе Windows на Arm, которые обещают быть ещё доступнее. Вскоре на рынок выйдут модели, созданные на основе новой, более экономичной платформы Snapdragon X, официально ещё не анонсированной. Речь идет о Snapdragon X Plus X1P-42-100 — устройстве, несущем в себе лишь восемь процессорных ядер, но с заметно урезанным графическим процессором. Его мощность составляет всего 1,7 TFLOPS, что почти втрое уступает лучшим из братьев по семейству.

Тем не менее, блок NPU сохранил свою силу — 45 TOPS остаются неизменными. Объем кэш-памяти уменьшен до 30 МБ, а режим Boost для ядер отсутствует. Это приводит к заметному снижению производительности во всех режимах, однако ноутбуки, основанные на данной SoC, обретут великую автономность, благодаря снижению потребления энергии.

На данный момент единственным подтвержденным носителем такой SoC является Asus Vivobook S15 в одной из конфигураций, но слухи о других моделях уже циркулируют в сети. Цены пока не известны, и остаётся лишь догадываться, насколько привлекательными окажутся эти новинки.



