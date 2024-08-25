Это стало самым большим объемом поставок за месяц с ноября 2023 года.

Китай, в июле этого года в 4 раза увеличил импорт меди из России, доведя его объем до 334 миллионов долларов. По данным китайской статслужбы, этот рост, составивший 4,2 раза по сравнению с прошлым месяцем, стал самым значительным с ноября прошедшего года. В итоге объемы поставок российской меди в Поднебесную за первые семь месяцев 2024-го достигли 1,5 миллиарда долларов, что сопоставимо с 3,2 миллиарда за весь прошлый год.

Основную долю в этом потоке составили рафинированные медные сплавы — 259 миллионов долларов, медные отходы и лом — 75 миллионов, а медные порошки и чешуйки добавили еще 112 тысяч. Россия заняла шестое место в общем объеме китайского импорта меди с долей 5,4%. Лидером же в этом сегменте стала Демократическая Республика Конго с 1,3 миллиарда долларов (20,7%). В тройку главных поставщиков также вошли Япония и Чили. Весь же объем меди, приобретенной Китаем в июле, составил 6,2 миллиарда долларов.

Не менее важно, что поставки меди из России становятся ключевыми в контексте сокращающихся поставок из других стран. Геополитические изменения и экономические санкции могли способствовать переориентации китайского импорта на российских производителей, которые способны предложить конкурентоспособные цены и стабильные объемы поставок.

Китай продолжает оставаться крупнейшим потребителем меди в мире, и в этом контексте Россия демонстрирует значительный потенциал, чтобы стать важным игроком на глобальном рынке металлов.