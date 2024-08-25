Основную часть товарооборота будут составлять сельскохозяйственные продукты.

Россия намерена усилить свое сотрудничество с Афганистаном, ставя цель, увеличить товарооборот до трех миллиардов долларов к 2025 году. Об этом сообщил глава Российского делового центра в Афганистане, Рустам Хабибуллин, в разговоре с агентством РИА Новости.

На встрече представителей делового совета с исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Афганистана, Атауллой Омари, обсуждались ключевые моменты развития двусторонних торговых отношений. Хабибуллин отметил, что внимание было уделено вопросам наращивания экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции, а также активизации присутствия российских компаний в Афганистане и оптимизации логистических маршрутов.

«Перед нами стоит задача — увеличить товарооборот до трех миллиардов долларов к 2025 году и достичь десяти миллиардов к 2030 году», — подчеркнул он, добавив, что основным компонентом этого оборота должны стать сельскохозяйственные товары.

Ранее заместитель премьер-министра по экономическим вопросам движения «Талибан», Абдул Гани Барадар Ахунд, призвал российских предпринимателей инвестировать в афганскую экономику, подчеркивая перспективы для торговли и инвестиций в стране. Участники встречи отметили, что развитие транспортной инфраструктуры является ключевым элементом для повышения объемов торговли и облегчения доступа российских товаров на афганский рынок.