Соучредитель и управляющий директор Tribe, венчурной фирмы, которая инвестирует в стартапы и компании на ранних этапах развития, Арджун Сетхи также является соучредителем Foundation. В июне онлайн-издание The Information сообщило, что Foundation получила $10 млн в виде капитальных обязательств от Tribe Capital.

Основатель проблемного финтех-стартапа Synapse, Санкает Патхак, теперь стремительно движется вперёд с новейшим предприятием в области робототехники — Foundation, которой удалось привлечь $11 миллионов финансирования. Эта компания, посвящённая созданию человекоподобных роботов, нацелена на решение актуальной проблемы нехватки рабочей силы.

Foundation провозглашает свою миссию как «создание продвинутых человекоподобных роботов, способных функционировать в сложнейших условиях». Патхак сообщил, что стартап уже заручился предварительным финансированием от Tribe Capital и других компаний, включая $10 миллионов капитальных обязательств, о которых ранее упоминало издание The Information.

Арджун Сетхи, соучредитель и управляющий директор Tribe, также стал соучредителем Foundation. Ранее Synapse, базировавшийся в Сан-Франциско, предлагал сервисы интеграции банковских услуг для финтех-компаний и привлёк более $50 миллионов венчурного капитала. Однако в 2023 году стартап столкнулся с трудностями, включая массовые увольнения, и подал заявление о банкротстве в апреле, оставив миллионы клиентов без доступа к $160 миллионам их депозитов.

Переход от проблемного финтех-проекта к высокотехнологичному предприятию в области робототехники стал личной одиссеей Патхака. Он видит в Foundation шанс не только реабилитировать себя, но и внести значимый вклад в решение одной из самых злободневных проблем современности — нехватки рабочей силы. Человекоподобные роботы, разрабатываемые компанией, призваны выполнять задачи в сферах, где традиционные сотрудники становятся всё более дефицитом.

Среди задач, которые ставит перед собой Foundation, — автоматизация рутинных процессов в различных отраслях, от обслуживания до логистики. Патхак убеждён, что новое поколение роботов сможет адаптироваться к быстро меняющимся условиям, позволяя бизнесам не только снизить затраты, но и повысить эффективность.

Кроме того, соучредитель Foundation Арджун Сетхи отмечает важность создания качественной экосистемы для поддержки стартапа. Он считает, что успешная интеграция технологий и привлечение опытных специалистов помогут избежать ошибок, допущенных в прошлом.

Он добавил: «Для автоматизации GDP нам необходимы настоящие базовые модели. Проблема заключается в колоссальном объёме данных, требуемых для эффективного обучения, которые ещё не были собраны. Компания, которая развернёт самый обширный флот, скорее всего, одержит победу. Успех не обеспечивается лишь программным обеспечением или оборудованием — необходимы как одни, так и другие силы, а также правильно выстроенная инфраструктура. Ближайшая цель — создать шагающего гуманоидного робота к концу года».

Он также подчеркнул, что модель Foundation «полностью обрабатывает глубину сцены и превосходит по обнаружению объектов и семантической сегментации все текущие стеки восприятия автономных транспортных средств».