Процессоры Intel, которые выйдут в 2025 или 2026 году, будут просто гигантскими. На сайте компании засветилось упоминание сокета LGA 9324, то есть имеющего 9324 контакта. Для сравнения, текущие обычные потребительские Core i имеют исполнение LGA 1700, и даже серверные Sapphire Rapids — LGA 4677.

Ожидается, что новые модели, запланированные на 2025-2026 годы, будут просто колоссальными. На официальном сайте компании уже можно заметить анонс сокета LGA 9324, который значительно превышает современные стандартные процессоры, такие как LGA 1700 для обычных потребительских устройств и LGA 4677 для серверов Sapphire Rapids. В свою очередь, актуальные серверные процессоры AMD Epyc поколения SP5 имеют 6096 контактов.

Кроме того, вскоре ожидается платформа Birch Stream с процессорами LGA 7529, которые также будут крупными, но LGA 9324 станет следующим шагом вперед.

Эти новые ЦПУ станут частью линейки Diamond Rapids и платформы Oak Stream, предназначенных для серверного использования. Увеличение количества контактов и размеров следствие роста числа ядер. Хотя конкретные детали пока отсутствуют, можно предположить, что количество ядер у таких процессоров может достигать 200 и больше. Эти новинки будут конкурировать с AMD Epyc Venice, которые также обещают значительное увеличение числа ядер по сравнению с Genoa и Turin.