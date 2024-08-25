Теперь машина оснащается только автоматической коробкой передач, а комплектаций лишь две — Aggressive и Enjoyment.

Российское подразделение FAW, представляющее бренд Jetta, обновило список комплектаций для седана VA3. Теперь модель доступна в двух версиях — Aggressive и Enjoyment, обе с автоматической коробкой передач. Цена на версию Aggressive с учетом акций составляет 1,873 млн рублей, а версия Enjoyment оценена в 1,882 млн рублей.

В базовом оснащении представлены 14-дюймовые стальные диски, кондиционер, регулировка руля, центральный замок, механическая регулировка водительского кресла в шести направлениях, аналогичная регулировка переднего пассажирского сиденья в четырех направлениях, система старт-стоп, электрические стеклоподъемники и четыре динамика.

Топовая версия значительно лучше укомплектована: 15-дюймовые легкосплавные диски, люк, комбинированная обивка, акустика с шесть динамиков, медиасистема с 8-дюймовым экраном, подушки безопасности и парковочные датчики сзади, а также круиз-контроль.

Размеры Jetta VA3 составляют 4501 мм в длину и 1704 мм в ширину. Под капотом расположен 1,5-литровый мотор мощностью 112 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатым автоматом Aisin.