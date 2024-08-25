Сильнее всего обновились сварочный и окрасочный комплексы. Сварочный цех на линии сварки основания кузова получил два современных сварочных робота, которые должны окончательно заменить ручную сварку. До этого сварщики самостоятельно делали 74 сварочных точки.

Недавно АвтоВАЗ сообщил о значительных улучшениях в производственном процессе автомобилей Lada Largus на заводе в Ижевске, которые были внедрены в ходе корпоративного отпуска.

Наиболее заметные изменения коснулись сварочного и покрасочного участков. В сварочном цехе линии, отвечающей за создание кузовов, установлены два современных робота, что позволит полностью заменить ручной труд. Ранее сварщики вручную выполняли 74 точки сварки. Теперь автоматизированные системы обеспечивают более высокое качество соединений, так как роботы следуют заранее заданной программе, а регулярная заточка электродов предотвращает возникновение недосваренных участков.

Кроме того, на ижевском заводе была обновлена камера, где вручную наносится базовая эмаль. Рабочая зона расширена, а установка кондиционеров значительно улучшила условия труда для рабочих.

Модернизация не ограничивается только сварочным и покрасочным участками. Внедрение новых технологий также коснулось системы контроля качества. Теперь на каждом этапе производства внедрены современные датчики и камеры, позволяющие осуществлять многоступенчатый мониторинг. Это позволяет оперативно выявлять любые отклонения от стандартов и принимать меры еще до завершения процесса сборки.