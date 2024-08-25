Пока что завод планирует начать производство модели в конце 2024 года, но не исключает перенос на начало следующего года. Из-за повышения ставок утильсбора, которое предварительно запланировано на 1 октября, и нестабильной обстановки в экономике, цену завод пока назвать не готов.

В России ожидается появление полноприводной версии флагманского кроссовера «Москвич». Коммерческий директор автозавода Максим Златокрылец в интервью главному редактору журнала «За рулем» Максиму Кадакову сообщил, что инженеры сейчас активно работают над этой идеей.

«В Китае уже существует полноприводная версия данного автомобиля. Мы изучаем все возможности и просчитываем различные аспекты. Это вопрос технологии и себестоимости. Ключевым моментом является правильное ценовое позиционирование на рынке», — отметил Златокрылец.

Завод планирует запустить производство модели в конце 2024 года, однако перенос на начало следующего года также возможен. Из-за предстоящего повышения ставок утильсбора, запланированного на 1 октября, а также неопределенной экономической ситуации, информация о цене пока остается неизвестной.

Новый семиместный «Москвич 8» должен занять место флагмана бренда. Он основан на китайском кроссовере JAC X8 Plus и оснащён 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 174 л.с., работающим в паре с семиступенчатым «роботом». Автозавод также планирует «разукрупнить» сборочный процесс для модели «Москвич 3».