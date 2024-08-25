Марка все ближе подходит к историческому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября.

Цена бензина Аи-95 стремительно приближается к своему историческому максимуму. Стоимость данного сорта топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на основании территориального индекса Европейской части России в четверг возросла на 0,66%, достигнув 74 818 рублей за тонну, согласно данным торгов. Это говорит о том, что марка приближается к рекорду в 76 876 рублей за тонну, установленному 7 сентября.

Стоимость бензина Аи-92 также ощутимо возросла — на 0,88%, до 58 127 рублей за тонну. В то же время на бирже наблюдалось небольшое снижение цен на дизельное топливо, снизившееся на 0,06%, до 62 342 рублей за тонну. Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГ) выросла на 0,6%, составив 40 131 рубль, а цена на мазут увеличилась на 2,15%, достигнув 29 324 рублей. Авиакеросин подорожал на 0,97%, составив 80 787 рублей за тонну.

В условиях растущих цен на бензин Аи-95, анализ ситуации на топливном рынке России становится все более актуальным. Увеличение стоимости этого сорта топлива, который служит индикатором ценовой динамики, вызывает опасения не только у автовладельцев, но и у промышленных предприятий, зависимых от стабильного снабжения горючими. Кроме того, рост цен формирует дополнительное давление на инфляцию, что уже отражается в увеличении затрат на транспортировку товаров.

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что общий фон на топливном рынке России остается устойчивым, за исключением ситуации с бензином Аи-95, «вопрос с которым решается». С 1 марта в стране действует запрет на экспорт бензина, продленный до конца года. В связи с этими изменениями, эксперты сходятся во мнении, что необходимо искать пути для стабилизации рынка. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул значимость решения проблемы с бензином Аи-95, что указывает на возможную корректировку государственной политики в отношении рынка топлива. Возможны новые меры, направленные на управление ценами, такие как временное регулирование или снижение налоговой нагрузки на производителей.

За пределами цен на бензин, интерес представляет ситуация с другими видами топлива. Несмотря на легкое снижение цен на дизельное топливо, рост цен на мазут и авиакеросин подтверждает общую тенденцию удорожания энергетических ресурсов. Инвесторы и аналитики продолжают внимательно следить за этими изменениями, предполагая, что рынок на ближайшие месяцы будет оставаться волатильным.