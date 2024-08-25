Длина, ширина и высота составляют 5382, 2058 и 1940 мм соответственно, а колесная база равна 3071 мм. Объем багажника составляет 722 л, но его можно увеличить до 3480 л.

Произведен дебют нового Chevrolet Tahoe 2025, который оснащен внушительным багажником объемом 3,5 кубометра и адаптивной подвеской. Цена на внедорожник в Китае стартует от 91 000 долларов и может достигать 102 000 долларов.

Габариты автомобиля составляют 5382 мм в длину, 2058 мм в ширину и 1940 мм в высоту, с расстоянием между осями в 3071 мм. Стандартный объем багажника равен 722 литрам, но его можно увеличить до 3480 литров. Модель предлагает семиместное размещение с конфигурацией сидений 2+2+3 и содержит 13 отсеков для хранения, а также трехзонный климат-контроль. Среди особенностей - панорамный люк, спортивные сиденья и аудиосистема Bose с технологией объемного звучания.

Tahoe 2025 укомплектован двигателем General Motors TurboMax мощностью 223 кВт и крутящим моментом 500 Нм, работающим в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Внедорожник также предлагает систему полного привода и адаптивную пневматическую подвеску, дополненные системой Super Cruise для помощи в вождении.

Представленный Chevrolet Tahoe 2025 не только впечатляет своими размерами, но и высокими технологиями, которые делают его идеальным выбором для путешествий и семейных поездок. Поддержка системы Super Cruise обеспечивает уровень автономности, позволяя водителю расслабиться во время долгих поездок по шоссе, а адаптивная подвеска гарантирует комфорт на любых дорогах. Динамика вождения отличается не только мощностью, но и отзывчивостью, что делает каждую поездку еще более захватывающей.

Внутренний интерьер Tahoe сочетает в себе функциональность и роскошь. Высококачественные материалы, продуманные детали и эргономичный дизайн создают атмосферу уюта. Мультимедийная система с большим сенсорным экраном обеспечивает удобный доступ к навигации, медиа и настройкам автомобиля. Основное внимание уделяется безопасности: автомобиль оборудован современными системами помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора.

С учетом всех этих характеристик, Chevrolet Tahoe 2025 обещает стать настоящим хитом среди больших внедорожников. Он идеально подходит как для городской среды, так и для длительных поездок по бездорожью, что делает его универсальным выбором для любой семьи. Дополнительно, Tahoe 2025 предлагает владельцам широкий спектр встроенных технологий для развлечения и общения. Интегрированная система Chevrolet Infotainment позволяет подключаться к смартфонам через Apple CarPlay и Android Auto, обеспечивая беспроводной доступ к приложениям и музыке. Пассажиры будут наслаждаться качественным звуком благодаря мощной аудиосистеме Bose, а также могут настроить атмосферу в салоне с помощью встроенного светодиодного освещения.