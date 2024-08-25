Первым такую технологию получит новейший кроссовер Avatr 07, затем гибридные версии появятся у вседорожника 11 и лифтбека 12.

Марка Avatr представила выдающуюся гибридную систему Kunlun, революционизируя подход к электромобилям в Китае. В этой новой силовой установке двигатель внутреннего сгорания служит лишь для подзарядки, а не для прямого привода. Производитель утверждает, что система Kunlun не только преодолевает ограничения дальности пробега, но и превосходит конкурентов в сохранении динамических характеристик во время зарядки на ходу, сообщает Car News China. Первым кроссовером, получившим эту технологию, станет Avatr 07, за ним последуют гибридные версии моделей 11 и 12.

Хотя точные параметры ДВС не раскрыты, характеристики Avatr 07 указывают на 1,5-литровый агрегат мощностью 156 л.с. Эффективность его работы достигает 44,39%. Движущую силу обеспечивает 314-сильный электромoтор, работающий на батарее ёмкостью 39 кВт·ч от CATL. Гибридный Avatr 07 способен разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды при полном заряде и 5,8 секунды во время подзарядки. Батарея заряжается от внешнего источника за 15 минут, обеспечивая запас хода до 245 километров на электричестве и 1152 километра с полным баком.